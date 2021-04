München - Julian Nagelsmann wird ab Sommer neuer Trainer des FC Bayern München. Beide Vereine bestätigten den Wechsel des 33-Jährigen von RB Leipzig nach München. Nagelsmann hat bei Bayern einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Die Sachsen erhalten wohl eine Ablösesumme im Bereich von 20 bis 25 Millionen Euro.

"Leipzig ist etwas Besonderes - und dennoch werde ich gehen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern München reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte. Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei Oliver Mintzlaff und allen Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie gemeinsam mit dem FC Bayern eine Lösung gefunden haben, mir diesen Wunsch zu ermöglichen", sagte Nagelsmann.

"Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden", wird Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Pressemitteilung des FC Bayern zitiert.

Der zukünftige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn meinte: "Allein schon Julians Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert. Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden."

Salihamdizic dankt Hansi Flick

In München wird Nagelsmann Hansi Flick beerben. Der Triple-Trainer hatte die Bayern-Bosse darum gebeten, den Verein am Saisonende zu verlassen. Wo es den 56-Jährigen nach Saisonende hinzieht ist noch unklar. Er gilt als heißer Kandidat für den Bundestrainer-Posten beim DFB.

"Bei Hansi Flick möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Nachdem er vor gut eineinhalb Jahren das Amt des Cheftrainers übernommen hat, haben wir zahlreiche Siege und Titel gefeiert, das Triple im Jahr 2020 war dabei der Höhepunkt. Diese Erfolge werden mit seinem Namen verbunden bleiben. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Flick emotional

Flick bedankte sich in einem emotionalen Statement beim FC Bayern für die Möglichkeit, die Profi-Mannschaft trainieren zu dürfen.

"Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht - es war eine herausragende Zeit. Erfolg hat man nur gemeinsam! Ein Trainer ist nichts ohne sein Team und ich hatte das Glück, hier in München auf fantastische Spieler zu treffen und auf einen Staff und ein Trainerteam das Unglaubliches geleistet hat. Danke, Jungs, danke Kathleen! Ein besonderer Dank geht auch an Präsident Herbert Hainer, sowie an den gesamten Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese großartige Mannschaft zu trainieren. Ein Wermutstropfen bleibt: Die größten Erfolge in dieser Zeit konnten wir nicht mit den Fans feiern. Ich habe sie in jedem Spiel vermisst. Für die Zukunft wünsche ich der FC Bayern-Familie nur das Allerbeste. Es ist keine Floskel, wenn ich sage: 'Es war mir eine sehr große Ehre'", so Flick.

Nagelsmann als Kind ein Bayern-Fan

Für Nagelsmann dürfte mit dem Wechsel an die Isar ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. Er ist in Landsberg am Lech in der Nähe von München aufgewachsen und hat bereits öffentlich verlauten lassen, dass er als Kind großer Fan des FC Bayern war.

Der Rekordmeister ist Nagelsmanns dritte Trainerstation in der Bundesliga. Vor seinem Engagement in Leipzig trainierte der junge Coach von 2016 bis 2019 die TSG Hoffenheim.

