München - Durch den 1:0-Erfolg über den FC Schalke 04 hat es der 1. FC Köln gerade noch so in die Relegation geschafft und den direkten Abstieg verhindert. Dort treffen sie auf den Tabellendritten der 2. Liga Holstein Kiel. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Während die Kölner am letzten Spieltag sich gerade so in die Relegation retten und als Erfolg verbuchen konnten, erwischte es die Kieler genau umgekehrt. Trotz der komfortablen Ausgangssituation, dass man sich mit einem eigenen Sieg den sicheren Aufstieg geschnappt hätte, verpassten sie das Ziel am Ende doch noch.

Durch die 2:3-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 rutschte der Nordklub auf den dritten Tabellenplatz zurück, während sich Greuther Fürth mit einem 3:2 über Fortuna Düsseldorf den heiß begehrten zweiten Aufstiegsplatz sicherte.

Aus personeller Sicht ereignete sich bei den Kölnern unter der Woche ein "kleines Wunder", wie Trainer Markus Gisdol die Einsatzfähigkeit von Stürmer Sebastian Andersson zuvor beschrieb. "Manchmal gibt es auch überraschende Wendungen und auf einmal ist es besser", erklärte er dann am Montag. Andersson absolvierte das komplette Team-Training und könnte in de Startelf zurückkehren.

Die Kieler hingegen müssen im Duell mit den Geißböcken auf Mittelfeld-Ass Jonas Meffert verzichten, der sich am letzten Spieltag die fünfte gelbe Karte abgeholt hat. Meffert absolvierte in dieser Saison alle 34 Liga-Spiele für die Kieler und wird erst im Rückspiel voraussichtlich zum Team zurückkehren.

Relegation: 1. FC Köln gegen Holstein Kiel live im TV

Anders als in den Jahren zuvor wird es die Relegation in dieser Saison nicht im Free TV zu sehen geben. Auch die Kunden vom Pay-TV-Sender Sky gehen leer aus, der Bezahlsender aus Unterföhring besitzt die Rechte an den Entscheidungsspielen nicht.

Relegation: 1. FC Köln gegen Holstein Kiel live im Internet-Stream

Der Streaming-Anbieter DAZN sicherte sich vor der Saison das Rechtepaket mit den Relegationsspielen und wird das Hinspiel am Mittwoch live und in voller Länge übertragen. Die Vorberichte zum Entscheidungsspiel starten um 18:00 Uhr.

Relegation: 1. FC Köln gegen Holstein Kiel im Liveticker

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

