München - Die Enttäuschung beim 1. FC Köln nach der bitteren 0:1-Hinspielpleite war groß. Nun wollen die "Geißböcke" im Rückspiel bei Holstein Kiel alles daran setzen, auch in der kommenden Saison in der Bundesliga kicken zu können. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Trotz einiger guter Chancen gelang es dem FC im Hinspiel nicht, einen Treffer gegen aufopferungsvoll kämpfende Kieler zu erzielen. Stattdessen war es der Zweitligist, dem der bislang einzige Treffer die Relegation gelang. Joker Simon Lorenz köpfte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung zum Kieler Sieg ein.

Viele Augen richten sich nun auf FC-Coach Friedhelm Funkel, der wohl in das letzte Spiel seiner langen Trainerkarriere geht. Obwohl er seine Karriere eigentlich schon für beendet erklärt hatte, entschied er sich für das Abenteuer in Köln: "Ich habe diese Lust verspürt, noch einmal etwas zu machen", sagte er vor dem Rückspiel.

Aus personeller Sicht könnte sich bei den Kölnern im Vergleich zum Hinspiel im Sturm etwas tun. Der zuvor angeschlagene Knipser Sebastian Andersson steht vor der Rückkehr in die Startelf. Auch Florian Kainz und Kingsley Ehizibue könnten für mehr Geschwindigkeit über die Außen sorgen.

Bei den Kielern kehren hingegen die Stammspieler Jonas Meffert und Alexander Mühling nach Gelbsperre in die Mannschaft zurück. Verzichten muss Trainer Ole Werner dafür auf Routinier Johannes van den Bergh, der im Hinspiel seine fünfte Gelbe Karte der Saison sah.

Relegation: Holstein Kiel gegen 1. FC Köln live im TV

Anders als in den Jahren zuvor wird es die Relegation in dieser Saison nicht im Free TV zu sehen geben. Auch die Kunden vom Pay-TV-Sender Sky gehen leer aus, der Bezahlsender aus Unterföhring besitzt die Rechte an den Entscheidungsspielen nicht.

Relegation: Holstein Kiel gegen 1. FC Köln live im Internet-Stream

Der Streaming-Anbieter DAZN sicherte sich vor der Saison das Rechtepaket mit den Relegationsspielen und wird das Rückspiel am Samstag live und in voller Länge übertragen. Die Vorberichte zum Entscheidungsspiel starten um 17:30 Uhr.

Relegation: 1. FC Köln gegen Holstein Kiel im Liveticker

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

