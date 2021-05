2.Bundesliga

Mit Kiels Sieg: Diese Entscheidung sind gefallen

Holstein Kiel steht unmittelbar davor, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Durch den Sieg im Nachholspiel gegen Regensburg haben die Störche am 33. Spieltag den ersten Matchball im Aufstiegsrennen. ran.de zeigt, welche Entscheidungen in der 2. Bundesliga bereits gefallen sind und was am 33. Spieltag passieren kann.