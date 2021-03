Bundesliga

Demichelis & Co.: Der Aufstieg der Bayern-U-Trainer

Von der Bayern-Jugend in die weite Welt: Immer mehr ehemalige Juniorentrainer des deutschen Rekordmeisters konnten mittlerweile ihren nächsten Schritt in der Karriereleiter machen. ran zeigt, welche Trainer den Sprung von den Bayern-Junioren in den Profifußball geschafft haben.