Düsseldorf (SID) - Trainer Uwe Rösler von Fortuna Düsseldorf hat einen Tag nach dem verschenkten Sieg im rheinischen Derby beim 1. FC Köln (2:2) ein klares Ziel für das kommende Spiel gegen Schalke 04 deklariert. "Für uns ist es ein Must-Win-Game, das habe ich schon gestern in der Kabine gesagt. Die Mannschaft weiß genau, dass wir das Spiel gewinnen müssen", sagte der 51-Jährige am Montag.

Den Frust über die beiden späten Gegentreffer am Sonntag hat er keine 24 Stunden später bereits hinter sich gelassen. "Die letzten Minuten waren gestern sehr ärgerlich. Man konnte kaum glauben, was da passiert ist. Ich war erst sprachlos, das hat sich aber relativ schnell gelegt", sagte Rösler.

Bis zur 88. Minute hatte die Fortuna mit 2:0 geführt und zwei Punkte dann doch wieder liegen gelassen. Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (90.+1) trafen für Köln.

Bei all der sportlichen Misere freut sich Rösler nun auf das Wiedersehen am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) mit Schalke-Trainer David Wagner. "Ich kenne ihn noch aus unserer gemeinsamen Zeit in England. Wir haben ein gutes Verhältnis. Er hat in seiner Zeit in Huddersfield unheimlich viel für das Ansehen der deutschen Trainer in England getan", lobte Rösler.