München - Wie geht es mit Marco Rose in Gladbach weiter? Der Trainer und Vorstand Max Eberl beantworten auf einer Pressekonferenz zu wichtigsten Fragen zu den neusten Entwicklungen.

+++ Max Eberl zu Nachfolgern: Jetzt gilt der Fokus darauf, Ruhe reinzubekommen in die Sache. Dass ich mir im Hintergrund Gedanken mache, wer am besten zum Klub passt, ist klar,. Ich werde nicht einen Namen oder Qualitäten oder sonstwas kommentieren und in Ruhe meinen Job machen. +++

+++ Marco Rose zur Entscheidung: Wir mussten die Entscheidung treffen, um Ruhe reinzubekommen. Wie wir jetzt sehen, müssen wir an der Ruhe noch etwas arbeiten. +++

+++ Marco Rose, wie die Mannschaft es aufgenommen hat: Die Atmosphäre war ruhig, entspannt und klar. Unser Innenverhältnis ist offen und gut. Es gibt immer Spieler, die enttäuscht oder traurig sind. Die Stimmung danach war wie immer. Es war also ein völlig normaler Tag, auch wenn er nicht so normal war. +++

+++Marco Rose zur Entscheidung: An meiner Einstellung zu dem Verein hat sich nicht geändert. Ich bin zu 100 Prozent dabei. Es ist die Aufgabe Borussia Dortmund, die mich reizt. In den letzten Wochen kam auch ein bisschen Druck in die Sache, allerdings steht am Ende jetzt die Entscheidung. +++

