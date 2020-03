Mönchengladbach - Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund nicht schwerer verletzt. Das gab Trainer Marco Rose nach einer MRT-Untersuchung bekannt. "Er hat keine strukturellen Verletzungen", sagte Rose am Sonntag.

Zakaria war mit seinem Torhüter Yann Sommer zusammengeprallt und musste in der 36. Minute ausgewechselt werden. Sein Einsatz im Derby gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) ist offen. "Es sieht schon ein bisschen besser aus. Trotzdem hat er große Schmerzen. Es ist schon ein bisschen was passiert in seinem Oberschenkel und seinem Knie. Wir müssen von Tag zu Tag gucken. Wenn wir heute spielen würden, könnte er nicht spielen", sagte Rose.

