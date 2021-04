München - Es war eine Schreckensnachricht, die den FC Bayern München vor wenigen Tagen erreichte.

Top-Stürmer Robert Lewandowski zog sich im WM-Quali-Spiel gegen Andorra (3:0) eine Bänderdehnung im rechten Knie zu und fehlt dem deutschen Rekordmeister "bis zu vier Wochen", wie der Klub mitteilte.

Rückspiel gegen PSG soll das Ziel sein

Nach Informationen des "kicker" soll der 32-Jährige allerdings auf ein schnelleres Comeback hoffen und will bereits in zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen - pünktlich zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (13. April 2021, ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de).

"Wir gehen bei ihm kein Risiko ein", äußerte sich Trainer Hansi Flick zu seinem Top-Torjäger. Eines steht aber fest: Im Spitzenspiel der Bundesliga muss der FCB am kommenden Samstag gegen RB Leipzig (3. April 2021, ab 18:30 im Liveticker auf ran.de) definitiv auf Lewandowski verzichten.

