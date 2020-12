München - Karl-Heinz Rummenigge hat die Qualität der Fußball-Bundesliga im europäischen Vergleich in höchsten Tönen gelobt.

"Die Benchmark in Europa ist die Bundesliga", sagte der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters Bayern München im "Sport1-Doppelpass": "Die Spiele in Deutschland sind die besten in der ganzen Fußball-Welt. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken."

Abschneiden der deutschen Klubs im Europapokal ausschlaggebend

Als Beweis seiner These führte Rummenigge den Einzug aller vier teilnehmenden Bundesligisten ins Achtelfinale der Champions League an und lobte dabei auch die in der Europa League startenden Leverkusener.

In Leipzig, Dortmund, Leverkusen und Mönchengladbach werde "sehr gut gearbeitet", sagte Rummenigge. Am Ende des Tages werde die Liga von dieser Arbeit "nachhaltig profitieren".

