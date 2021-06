U21

"Ganzkörperkrampf" - Kuntz bangt um mehrere Spieler

Vor dem EM-Halbfinale bangt U21-Coach Stefan Kuntz um einige Spieler und verrät was die Niederlande so stark macht. Das Spiel Deutschland vs. Niederlande seht ihr am 03.06. ab 20:15 Uhr LIVE auf ProSieben und ran.de.

1:30 min