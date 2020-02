Freiburg - Dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg droht für das Punktspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/im Liveticker auf ran.de) der Ausfall von Angreifer Luca Waldschmidt. Den 23-Jährigen plagen Adduktorenprobleme, "er kann eher nicht spielen", sagte Trainer Christian Streich. Sicher fehlen werden wegen Muskelfaserrissen Amir Abrashi und Chang-Hoon Kwon.

Streich verlangt nach mehr Härte

Für eine Überraschung beim BVB müssen die SC-Profis laut Streich "mehr Durchsetzungsvermögen und faire Härte" als beispielsweise am vergangenen Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) zeigen. In diesem Spiel hatte sich auch bestätigt, dass "wir in Sachen Torgefahr derzeit nicht gut genug sind", sagte Streich. Freiburg hat in den vergangenen fünf Partien insgesamt nur zwei Tore erzielt.

