Nachdem die Hertha mit einem 1:1 in Mainz solide in den straffen Saisonendspurt gestartet ist, steht drei Tage später die nächste schwere Aufgabe gegen den SC Freiburg (ab 18:30 Uhr im Liveticker) an. Dabei kommt ein Klub in die Hauptstadt, der jetzt schon ist, was die Hertha mittelfristig sein will.