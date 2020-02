Gelsenkirchen - In Gedanken war David Wagner bei den Ärzten und Physiotherapeuten.

Als der Trainer von Schalke 04 seine verbliebenen Schützlinge am Montagvormittag zum Training bei Sonnenschein, aber eher trüber Stimmung um sich scharte, hoffte der Coach nach seinem Lamento vom Vorabend mehr denn je auf frohe Kunde von der medizinischen Abteilung.

David Wagner hofft auf Rückkehrer

"Es wäre definitiv hilfreich, wenn der ein oder andere bald zurückkommt", hatte Wagner nach dem tristen 0:0 beim FSV Mainz 05 gesagt, und den Ausfall von zahlreichen Stammspielern als Grund für die Misere beim Fußball-Bundesligisten angegeben. "Wir tun uns im Moment schwer damit, Torchancen zu kreieren. Die Leichtigkeit fehlt uns in der Offensive", erklärte der 48-Jährige: "Das liegt an der personellen Situation."

Ob sich die Lage vor der Partie gegen die Spitzenmannschaft von RB Leipzig am Samstag entspannt, bleibt offen. Fakt ist allerdings, dass die Schalker ohne ihre Leistungsträger Daniel Caligiuri, Salif Sane, Suat Serdar und Benjamin Stambouli erstmals unter der Regie Wagners vier Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Lediglich einen Treffer haben die Königsblauen in dieser Phase zustande gebracht. Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Platz vier ist das Erreichen der Champions League nur noch schwer vorstellbar.

Michael Gregoritsch hält nichts von Schwarzmalerei

Trotz der Negativserie und der schwachen Vorstellung vor 27.482 Zuschauern bei den abstiegsbedrohten Mainzern brach Wagner eine Lanze für seine Mannschaft. "Was wir von den Jungs im Hinblick auf Intensität, Mentalität und Aggressivität einfordern, bringen sie auf den Platz", äußerte der Trainer, dessen Team nach der Klatsche beim Rekordmeister Bayern München (0:5) dreimal die Punkte teilte: "Wenn du nicht gewinnen kannst, musst du eben zusehen, dass du nicht verlierst - und das machen die Jungs derzeit."

#Wagner: Wir tun uns sicher schwer gerade. Uns fehlt aktuell schon die Leichtigkeit, Torchancen herauszuspielen. Wenn du Spiele nicht gewinnen kannst, dann musst du zusehen, dass du sie nicht verlierst. Und das machen die Jungs. #S04 | 🔵⚪️ | #M05S04 pic.twitter.com/U8YkkskeDo — FC Schalke 04 (@s04) February 16, 2020

Auch der glücklose Angreifer Michael Gregoritsch hält nichts von Schwarzmalerei - das jedenfalls brachte der Winter-Neuzugang vom FC Augsburg mit deutlichen Worten zum Ausdruck. "Es ist nicht alles scheiße, es ist nicht alles schlecht", sagte der 25 Jahre Österreicher: "Wir arbeiten, wir marschieren, wir geben Gas und wir stecken nicht auf."

Schalke ist Underdog gegen RB Leipzig

Diese Bereitschaft wird gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig in jedem Fall vonnöten sein. Ob es aber ausgerechnet gegen RB zur Trendwende kommt, erscheint sogar den Verantwortlichen fraglich. "Im nächsten Spiel sind wir der Underdog, das ist eine andere Situation", sagte Lizenzbereich-Koordinator Sascha Riether: "Ob sie leichter ist, weiß ich allerdings nicht."

Den Kapitän ficht das Tief dagegen nicht an. Omar Mascarell verbreitet unentwegt Zuversicht. "Leipzig wird ein großes Spiel. Wir glauben an uns. Wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft und können jeden Gegner schlagen", sagte der Spanier: "Wir müssen positiv bleiben, die entscheidende Phase der Saison hat begonnen."

