Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 belohnt seinen Shootingstar Matthew Hoppe mit dessen erstem Profivertrag. "Er hat seine Chance genutzt und gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren", sagte Sportvorstand Jochen Schneider am Montag über den jungen Stürmer aus den USA. Hoppe (19) unterschrieb mit Laufzeit bis Mitte 2023.

"Die letzten Wochen waren wie ein Traum", sagte er anschließend: "Ich bin allen Verantwortlichen extrem dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben." Hoppe war beim Tabellenschlusslicht Schalke die Entdeckung der vergangenen Wochen, er traf fünfmal in der Liga und stand zuletzt sechs Mal in Serie in der Startelf.