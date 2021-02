München/Gelsenkirchen - Die Fans des FC Schalke 04 haben genug.

Wie die "Bild" berichtet, verschafften sich bereits vor dem 0:4-Derby-Debakel gegen Borussia Dortmund 20 bis 25 Fans aus der Ultra-Szene Zugang zum Mannschaftshotel und drangen dort in den Besprechungsraum ein. Allerdings seien dort keine Spieler, sondern lediglich Sportvorstand Jochen Schneider und Teammanager Sascha Riether zugegen gewesen, die die Situation deeskalierten.

Auch bei der Abfahrt der Schalker vom Hotel in Richtung Arena hätten laut "Sky" rund 20 Fans Teams und Betreuer zur Aussprache gebeten. "Natürlich ist so ein Vorfall in der Spielvorbereitung nicht förderlich. Wir haben die Situation aber schnell deeskaliert und in Gesprächen gelöst", so Jochen Schneider bei "Sky".

Endgültig eskalierte die Schalker Fan-Wut nach der 0:4-Pleite. Wenige Minuten nach Abpfiff versammelten sich rund 250 der Ultras vor der Arena. An der Spitze befanden sich 50 bis 80 vermummte Anhänger, die versucht haben, einen Eingang der Arena zu stürmen.

Massives Polizeiaufgebot vor Ort

Schon im Vorfeld war die Polizei auf eine mögliche Eskalation vorbereitet und machte dem Vorhaben der Gruppe daher schnell einen Strich durch die Rechnung. Nach Angaben der "Funke Medien Gruppe" setzte die Polizei auch Schlagstöcke ein, um der Lage Herr zu werden.

Im Anschluss zogen die Anhänger wohl weiter in Richtung des Hotels, an dem die Spieler des S04 ihre Autos geparkt hatten. Um 21:15 Uhr gab es von einem Ultra-Anhänger die Ansage, sich zurückzuziehen.

Die Mannschaft blieb aus Sicherheitsgründen zunächst noch in der Arena. Um 21:35 Uhr sollen sich die Spieler über einen Notausgang aus dem Stadion geschlichen haben.

Bengalo-Empfang in Dortmund

Ganz anders die Stimmung beim BVB: Um 22 Uhr traf der Mannschaftsbus in Dortmund ein. Die Fans feierten die Spieler mit Bengalos, hielten sich dabei allerdings vielfach nicht an die Corona-Regeln.

Abstände wurden nicht eingehalten, Masken vielfach nicht getragen.

