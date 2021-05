München (SID) - Bundesliga-Absteiger Schalke 04 will trotz der dürftigen Bilanz mit Trainer Dimitrios Grammozis in die kommende Saison im Fußball-Unterhaus gehen. "Wir haben definitiv die feste Absicht, mit Grammozis in die neue Saison zu gehen", sagte Sport-Vorstand Peter Knäbel am Sonntag bei Sky90. Am Samstag hatten die Königsblauen trotz einer 2:0-Pausenführung am Ende mit 2:4 bei der TSG Hoffenheim verloren.