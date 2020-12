München - Der FC Schalke 04 sucht nach der Entlassung von Trainer Manuel Baum nach einem Nachfolger auf der Trainerbank. Neben Friedhelm Funkel und Thorsten Fink, soll auch Ex-Darmstadt-Coach Dimitrios Grammozis auf der engeren Kandidatenliste der "Königsblauen" stehen.

"Ich habe mich schon in der Vergangenheit nicht zu Gerüchten um meine Person geäußert und werde das auch weiterhin nicht tun", so Grammozis im exklusiven Gespräch mit "ran.de". Aber er schiebt nach: "Natürlich bin ich aktuell ohne Job, somit frei und will mir letztlich alle Optionen offen halten."

Im September mit "Schalker Verantwortlichen gesprochen"

Außerdem verrät Grammozis, dass er bereits im September dieses Jahres mit Schalke 04 verhandelt hat. "Es stimmt, ich war damals in sehr guten Gesprächen mit den Schalker Verantwortlichen, aber letztendlich hat sich der Verein dann doch für Manuel Baum entschieden. Das ist auch völlig okay so."

Und weiter: "Mir ist wichtig, dass ich damals einen guten Eindruck von den Menschen vor Ort gewinnen konnte und sie von mir. Alles Weitere wird man sehen."

Nachhaltigen Einruck hinterlassen?

Grammozis und seine Arbeit sind den Verantwortlichen dementsprechend bekannt, sie wissen, wie der 42-Jährige arbeitet. Ob der ehemalige Darmstadt-Coach Jochen Schneider und Co. im September nachhaltig beeindruckt hat, werden die kommenden Tagen und Wochen zeigen.

Dominik Hechler

