München - Die erste Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat "Ja" gesagt.

Die 42-Jährige heiratete ihren langjährigen Lebensgefährten Howard Webb.

"Wir haben in der letzten Länderspielpause geheiratet und sind sehr glücklich. Aufgrund der Corona-Verordnung konnten Howard und ich diesen wichtigen Schritt leider nur zu zweit gehen. Nicht einmal Trauzeugen waren gestattet. Flitterwochen gab es natürlich auch noch nicht", sagte Steinhaus der "Bild".

Webb und Steinhaus seit fünf Jahren ein Paar

Trotz der Hochzeit werden beide weiterhin eine Fernbeziehung führen. Während Webb, der unter anderem das WM-Finale 2010 leitete, in New York wohnt, lebt Steinhaus in Hannover.

Seit fünf Jahren sind die viermalige Weltschiedsrichterin, die nun den Doppelnamen Steinhaus-Webb trägt, und der zweimalige Weltschiedsrichter ein Paar. Bei einer Schiri-Fortbildung in Rom hatte es einst zwischen den beiden gefunkt.

Die Schiedsrichterin hatte im vergangenen Sommer, nach dem Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, ihre aktive Karriere beendet. Als Videoassistentin kommt sie sowohl in der Bundesliga als auch international jedoch weiterhin zum Einsatz.

