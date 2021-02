Fussball international

HIGHLIGHTS: Keita Balde rettet Genua nach krassen Torwartfehler

Aufsteiger Benevento Calcio bleibt auch im fünften Spiel in Serie ohne Sieg. Nach einem krassen Torwartfehler ging Benevento zwar in Führung, doch Keita Balde erzwang in der Schlussphase noch den Ausgleich.

3:08 min