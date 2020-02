München - Trotz seiner 24 Jahre hat sich Joshua Kimmich sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft die Rolle des Chefkritikers erarbeitet. Kimmich tritt dann vor die Mikrofone, wenn es ungemütlich wird und hat keine Hemmung, auch einmal unangenehme Dinge anzusprechen.

Für Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl schießt der Nationalspieler damit jedoch übers Ziel hinaus. In der Radiosendung "Mehmets Schollplatten" auf "Bayern 2" watschte Scholl Kimmich ab. "Er ist derjenige, der mit seinen 24 glaubt, permanent den Finger in irgendeine Wunde legen zu müssen - was ich schwierig finde. Dafür ist er einfach noch nicht gestanden genug."

"Er ist kein Schweinsteiger"

Der 49-Jährige glaubt, dass Kimmich bewusst zum Führungsspieler aufgebaut werden soll. "Aber wo führt das hin? Die Leistung passt einigermaßen, aber er ist kein Schweinsteiger."

Scholls Kritik richtet sich vor allem gegen Kimmichs Äußerungen im Dezember, nachdem der FC Bayern im Spitzenspiel mit 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach verloren hatte. Der 24-Jährige hatte damals von Alarmsignalen gesprochen und gewarnt: "Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der ist komplett auf dem falschen Weg."

Vergleich mit Greta Thunberg

Meinungsstarke Auftritte wie diese missfallen Scholl jedoch, was ihn zu einem seltsamen Vergleich mit der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg veranlasste. "Die ganzen Äußerungen und Interviews, das war ein bisschen viel für mich. Und dann hab ich mir überlegt: Er ist die Greta Thunberg des deutschen Fußballs."

Unterstützung erhielt Kimmich dagegen von Bayern-Coach Hansi Flick, der seinen Schützling auf einem "sehr guten Weg" sieht. "Joshua Kimmich ist ein wichtiger Spieler. Ich mag Spieler, die vorangehen und eine Meinung haben. Ich bin mit ihm sehr, sehr zufrieden", stellte der Trainer auf einer Pressekonferenz am Freitag klar.

