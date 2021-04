Fussball

Nach Rassismus-Skandal: Cadiz-Verteidiger Cala: "Das ist Rufmord"

Der Rassismus-Eklat in La Liga geht in die nächste Runde. Am Dienstag meldete sich erstmals auch der beschuldigte Juan Cala zu Wort. Er sprach sich auf der Pressekonferenz von aller Schuld frei und tat den Eklat am Dienstag als "Zirkus" ab.

1:08 min