Berlin/München - Zsolt Petry ist nicht länger Torwarttrainer von Hertha BSC. Wie der Hauptstadtklub bekanntgab, wurde der Ungar freigestellt. Damit reagierte die Geschäftsführung der Berliner auf dessen fragwürdiges Interview in der ungarischen Zeitung "Magyar Nemzet", in dem Petry über die Themen Homosexualität und Zuwanderung herzog und in diesem Zusammenhang die gesellschaftliche Entwicklung in Europa kritisierte.

Die Freistellung des 54-Jährigen sei einer Vereinsmitteilung zufolge "nach intensiver Aufarbeitung und Beratung" beschlossen worden. Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt betonte zwar, Petry sei "stets offen, tolerant und hilfsbereit" aufgetreten und habe "zu keiner Zeit homophob oder fremdenfeindlich agiert".

"Getätigte Äußerungen entsprechen nicht den Werten von Hertha BSC"

Doch der 57-Jährige sah eine rote Linie überschritten: "Auch unter Würdigung von Übersetzungsfeinheiten und der Tatsache, dass einige Aussagen von Zsolt im Interview ohne Rücksprache vor der Veröffentlichung weggelassen wurden, mussten wir letztlich feststellen, dass die getätigten Äußerungen insgesamt nicht den Werten von Hertha BSC entsprechen." Der Verein will von dem Interview vor der Publizierung keine Kenntnis gehabt haben.

Auch Petry selbst kommt zu Wort. Er sei "weder homophob noch fremdenfeindlich", betonte der ehemalige ungarische Nationaltorwart. Und: "Meine Aussage zur Einwanderungspolitik bedaure ich sehr und möchte all die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen und die ich damit beleidigt habe, um Entschuldigung bitten." Petry war seit 2015 im Verein, arbeitete vorher unter anderem für den SC Paderborn und die TSG Hoffenheim.

Hertha BSC trennt sich von Zsolt #Petry. Unsere Geschäftsführung hat sich nach einem dem Verein vorher nicht bekannten Interview dazu entschlossen, unseren Torwarttrainer mit sofortiger Wirkung freizustellen: https://t.co/PgIiYQechE ⬅️#HaHoHe pic.twitter.com/26bMDVDCXc — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 6, 2021

