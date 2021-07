München - Die Bundesliga kehrt in der Saison 2021/22 zu ran zurück und schon jetzt startet auf ran.de der brandneue ran Bundesliga Manager!

Im ran Bundesliga Manager könnt ihr ein Team mit 15 Spielern aus der Bundesliga zusammenstellen, eine Liga mit euren Freunden gründen und tolle Preise gewinnen.

Wir erklären euch, wie der ran Bundesliga Manager funktioniert!

So stellt ihr euer Team zusammen:

Um dein Team zusammenzustellen, kannst du aus allen Spielern der Bundesliga wählen. Deine Mannschaft besteht aus insgesamt 15 Spielern, wovon zwei Torhüter, fünf Verteidiger, fünf Mittelfeldspieler und drei Stürmer sind.

Allerdings gibt es natürlich auch einen Haken, sonst wäre es ja auch zu einfach. Ihr startet nämlich mit einem Budget von 150 Millionen, mit dem ihr Spieler verpflichten könnt. Der Preis der Spieler richtet sich nach deren Leistungsstärke. Robert Lewandowski kostet beispielsweise als teuerster Spieler 17 Millionen, Erling Haaland 16 Millionen. Wer also die beiden Top-Angreifer in seinem Team haben will, muss an anderen Positionen sparen. Deshalb sind echte Managerqualitäten und ein Händchen für die richtigen Spieler gefragt, um das eine oder andere Schnäppchen zu machen und das perfekte Team zusammenzustellen.

So stellt ihr euer Team auf:

Sobald ihre euren Kader zusammengestellt habt, könnt ihr die Startformation mit euren elf Spielern für den ersten Spieltag der Bundesliga festlegen. Bis zum Anpfiff des Auftaktspiels FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am 13. August (live in SAT.1 und bei uns im Livestream) könnt ihr noch beliebig viele Transfers tätigen.

Euren Spielern ist für die Dauer des Managerspiels übrigens eine feste Position zugewiesen. Wenn sie in einem echten Spiel der Bundesliga auf einer anderen Position eingesetzt werden, ist das für die Punktewertung im Managerspiel nicht relevant. Die Berechnung der Punkte für das Managerspiel erfolgt immer auf Grundlage der festen Position eines Spielers im Managerspiel.

Eure nicht aufgestellten Spieler bleiben zunächst auf der Bank, können aber eingewechselt werden. Aber Achtung: sobald ein Spieler ausgewechselt wird, dessen reales Bundesligaspiel bereits begonnen hat, sind seine bisher erzielten Punkte verloren und er kann an diesem Spieltag nicht erneut aufgestellt werden.

Detailliertere Informationen zur Aufstellung findet ihr hier.

So wird gewertet:

Die Punktevergabe im ran Bundesliga Manager richtet sich nach dem Live-Geschehen auf den Fußballplätzen der Bundesliga. Es gibt unter anderem Punkte für Tore, Torvorlagen, aber auch für gewonnene Zweikämpfe und Einsatzzeit, Minuspunkte gibt es Gelbe und Rote Karten, verursachte Elfmeter oder Eigentore. Die genauen Punkteregelungen könnt ihr euch HIER anschauen.

Sobald ein Spieltag beendet ist und die Punkte feststehen, werden diese für den jeweiligen Spieltag angezeigt und ihr könnt euch mit euren Freunden vergleichen. Und wer weiß ... vielleicht habt ihr ja auch etwas gewonnen.

So funktionieren die Transfers:

Vor Beginn der Bundesliga-Saison können beliebig viele Transfers durchgeführt werden. Wenn die Saison dann gestartet ist, können immer nur noch drei Transfers im Zeitraum zwischen den Spieltagen, also von Abpfiff bis unmittelbar vor den Anpfiff der nächsten Partie, getätigt werden.

Die Marktwerte der Spieler ändern sich übrigens nach jedem Spieltag, je nachdem wie die Spieler performt haben. Auch hier ist also die Spürnase des Managers gefragt, um zum richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen!

Detailliertere Informationen zu den Transfers findet ihr hier.

So tretet ihr einer Liga bei:

Jeder virtuelle Manager nimmt automatisch an der Gesamtwertung aller Manager und an der Wertung der Manager seines Lieblingsvereins teil, den ihr bei der Anmeldung zum ran Bundesliga Manager angeben könnt. Noch mehr Spaß macht es aber, euch mit euren Freundinnen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen in einer selbsterstellten Mini-Liga zu messen. Jeder Manager kann eine Liga gründen und Mitspieler einladen. Gewinne werden allerdings nur für Platzierungen in der offiziellen Gesamt-Liga vergeben und nicht für Platzierungen in Mini-Ligen.

Den ausführlichen Überblick zu allen Regeln des ran Bundesliga Managers findet ihr HIER.

Was gibt es zu gewinnen?

Als Hauptpreis gibt es einen hochwertigen Smart TV und dazu eine PlayStation 5 zu gewinnen. Außerdem habt ihr an jedem Spieltag die Chance auf den Spieltagspreis. Eine Übersicht der Preise findet ihr HIER.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.