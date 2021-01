München - Zu gut für die Amateure, noch nicht weit genug für die Profis. Der FC Bayern steht wohl kurz davor, zwei seiner Top-Talente zu verleihen.

Für Stürmer Joshua Zirkzee geht es aller Voraussicht nach übergangsweise zu Parma Calcio nach Italien. Der 19-Jährige bestätigte der "Sport Bild" den bevorstehenden Wechsel bereits: "Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin glücklich, dass es jetzt geklappt hat."

Parma sichert sicher sich wohl Kaufoption

Bei dem Transfer soll es sich um ein Leihgeschäft mit einer anschließender Kaufoption von rund 15 Millionen Euro handeln, die nur gezogen werden kann, wenn Parma den Klassenerhalt in der Serie A schafft. Derzeit ist der Klub Vorletzter.

"Ich glaube, dass ich hier die Chance bekomme, mich zu entwickeln. Ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann", gab sich Zirkzee hoffnungsvoll. Insgesamt kam der Niederländer mit nigerianischen Wurzeln 17 Mal bei den Profis der Bayern zum Einsatz, erzielte dabei vier Treffer. In der aktuellen Spielzeit reichte es aber erst für fünf Einsätze.

Auch Richards vor Abschied

Ebenfalls vor dem Abschied steht Abwehrtalent Chris Richards. Der 20-Jährige soll am heutigen Sonntag bereits nicht mehr am Training teilgenommen und sich bereits von der Mannschaft verabschiedet haben. Das berichtete "Sky".

Für das Innenverteidiger-Juwel soll es zum Ex-Förderer Sebastian Hoeneß und Bundesliga-Konkurrent nach Hoffenheim gehen. Beide wurden in der letzten Saison zusammen Meister in der Dritten Liga.

Richards soll ebenfalls per Leihe zur TSG wechseln und dort mehr Spielpraxis bekommen. In der laufenden Saison stand der US-Amerikaner beim Rekordmeister in sieben Spielen auf dem Platz, zuletzt allerdings am 9. Dezember in der Champions League.

Hoffenheim hat derzeit große Verletzungssorgen in der Abwehrzentrale. Mit Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner und Kevin Akpoguma fallen derzeit gleich drei Profis verletzt aus. Die Chance auf mehr Einsatzzeit ist für Richards also durchaus gegeben.

