München - Der FC Bayern wird im Topspiel der Bundesliga am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) bei RB Leipzig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf Top-Torschütze und Weltfußballer Robert Lewandowski verzichten müssen. Der Pole reiste bereits von der Nationalmannschaft ab.

Zwangsläufig stellt sich die Frage: Wer ersetzt den aktuell besten Angreifer weltweit? Wie sehr schadet dem FC Bayern der Ausfall und wie haben sich die Bayern in der Vergangenheit ohne Lewandowski überhaupt angestellt? ran.de versucht, diese Fragen zu beantworten.

Lewandowski ist so gut wie nie verletzt

"Availability is the best quality" heißt es in der NFL bei vielen Trainern. Das verkörpert kaum ein Spieler weltweit so wie Robert Lewandowski. Seitdem der Angreifer 2014 zu Bayern wechselte, hatte er nie eine größere Verletzungspause.

In der Champions League sowie der Bundesliga verpasste Robert Lewandowski lediglich 19 Partien im Bayern-Trikot, nur gut die Hälfte verletzungsbedingt. Die Bilanz der Bayern in diesen Spielen: 13 Siege, vier Remis, zwei Niederlagen.

Klingt erstmal überragend, jedoch fehlte Lewandowski vornehmlich gegen kleinere Gegner wie Freiburg, den 1. FC Köln oder Augsburg. Die beiden Niederlagen der Bayern ohne Lewandowski gab es in Topspielen gegen Leverkusen (0:2) sowie Real Madrid (1:2).

Trifft Lewandowski nicht, ist Bayern schwach

In dieser Spielzeit ist es anders. Lewandowski fehlte dreimal, dreimal wurde er geschont. Deutlich wurde das gegen Lok Leipzig (2:0), Köln (2:1) und Atletico (1:1) allerdings nie.

Interessant wird es jedoch, wenn man sich die Bayern-Spiele anschaut, in denen Lewandowski zwar spielte, jedoch nicht getroffen hat. Das waren in der Bundesliga gerade mal drei, drei mal war Bayern schwach. Ein 1:4 in Hoffenheim, ein 1:1 gegen Bremen sowie ein 1:0 bei der Hertha. In letztgenanntem verschoss Lewandowski gar einen Elfmeter.

Daraus lässt sich durchaus schließen: Ist sich der FC Bayern im Klaren darüber, dass Lewandowski nicht zur Verfügung steht und können sie sich darauf einstellen, spielen sie besser als mit einem Lewandowski, der nicht trifft. Gerade in der aktuellen Spielzeit.

Jedoch fehlt ja nicht nur Robert Lewandowski. Alphonso Davies ist wegen einer Rotsperre nicht dabei, Jerome Boateng ist gelbgesperrt und Niklas Süles Einsatz steht ebenfalls auf der Kippe.

Wie ersetzen die Bayern Lewandowski?

Die naheliegendste Lösung des Lewandowski-Ersatzes wäre Eric-Maxim Choupo-Moting. Jedoch ist er kein klassischer Mittelstürmer. Jann-Fiete Arp ist mittlerweile sogar nur bei der Reserve des FCB Ersatz und daher wohl keine Option für die Startelf.

Alternativ könnte Thomas Müller den zentralen Stürmer geben, jedoch würde man ihm damit seiner großen Stärke, das "Raumdeuten", berauben.

Die wahrscheinlichste Option ist wohl Serge Gnabry in der Sturmzentrale. Diese Rolle spielte er auch schon unter Joachim Löw in den zurückliegenden Länderspielen im Wechsel mit Chelseas Kai Havertz.

Zudem könnte Hansi Flick den rechten Flügel adäquat und ohne Qualitätsverlust mit Kingsley Coman besetzen, ohne die ganze Statik seines Systems und seiner Spielidee über den Haufen zu werfen.

Mit welchem Personal und mit welcher Tagesform die Bayern im Spitzenspiel bei RB Leipzig antreten werden, wird erst am Abend des Karsamstags bekannt werden. Alles zuvor ist spekulativ.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.