Unterföhring - Es ist das TV-Comeback des Jahres: Fußball-Kommentator Wolff-Christoph Fuss kehrt zurück zu SAT.1 und wird ab der kommenden Saison 2021/22 die Bundesliga-Spiele live für "ran" kommentieren. SAT.1 zeigt insgesamt neun Partien pro Saison live und exklusiv im Free-TV. Los geht's im Sommer mit den Auftaktpartien der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie dem DFL-Supercup.

"Willkommen zurück, Wolff!"

"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Was für eine Top-Verstärkung! Wir werden mit 'ran SAT.1 Bundesliga' große Fußballabende feiern. Der Kommentator ist dabei für die Zuschauer immens wichtig. Mit Wolff-Christoph Fuss ist es uns gelungen, den besten Fußball-Kommentator Deutschlands zu verpflichten. Wenn seine Stimme zu hören ist, gibt es großen Sport. Er lebt und liebt den Fußball - wie wir bei 'ran'. Herzlich willkommen zurück, Wolff!"

Wolff-Christoph Fuss: "Es ist wie das Wiedersehen mit guten alten Freunden. Wir hatten tolle Zeiten, haben uns nie aus den Augen verloren und freuen uns jetzt darauf, wieder mehr Zeit miteinander verbringen zu können. Das wird herrlich! Mein Dank geht auch an Sky, das diese Zusammenarbeit so ermöglicht hat."

Fuss kommentierte bisher erfolgreichste Sendung in der SAT.1-Geschichte

Wolff-Christoph Fuss kommentierte von 2009 bis 2012 die UEFA Champions League in SAT.1. Unvergessen dabei das sogenannte "Finale dahoam" am 19. Mai 2012, als der FC Bayern München in der Allianz Arena das Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea mit 4:5 nach Elfmeterschießen verlor - bis heute die erfolgreichste TV-Sendung in der Geschichte des Privatsenders SAT.1. Zu dieser Zeit kommentierte Fuss auch die Top-Bundesliga-Live-Spiele bei "Liga total", dem damaligen Pay-TV-Sender der Telekom, bevor er zur Saison 2012/13 zum Pay-TV Sender Sky zurückkehrte, für den er bis heute die Bundesliga und Champions League kommentiert. Begonnen hatte der heute 44-Jährige seine Karriere 1998 bei den damaligen Sportsendern der Kirchgruppe, DF1 und DSF.

Seinen ersten "ran"-Einsatz hat Wolff-Christoph Fuss am 23. Juli mit dem Zweitliga-Auftakt, gefolgt vom DFL-Supercup und dem Auftaktspiel zur Bundesliga-Saison 2021/22 am Freitag, den 13. August - alles live in SAT.1.