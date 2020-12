Gibraltar (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als Favorit in das Bundesliga-Schlagerspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Für einen Sieg der Bayern bei Bayer zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,65-fache des Einsatzes zurück. Sollte Leverkusen in der heimischen BayArena gewinnen, gäbe es das 4,40-fache zurück.

Im Kellerduell zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sieht bwin die Königsblauen vorn. Für den ersten Erfolg der Schalker nach 28 Spielen ohne Sieg würde das 2,15-fache ausgezahlt, die Quote für einen Dreier der Arminia steht bei 3,20.