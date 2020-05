Köln (SID) - Für den Sportwettenanbieter bwin gibt es für die drei Abstiegskandidaten in der Fußball-Bundesliga auch am 27. Spieltag nichts zu holen. Größter Außenseiter ist demnach Fortuna Düsseldorf im rheinischen Derby beim 1. FC Köln am Sonntag. Für einen Sieg der Mannschaft von Trainer Uwe Rösler gäbe es das Vierfache des Einsatzes zurück, für einen Erfolg der formstarken Kölner liegt die Quote bei 1,80.

Etwas besser stehen die Chancen laut bwin für Werder Bremen und den SC Paderborn. Ein Bremer Sieg beim SC Freiburg würde das 3,10-Fache des Einsatzes bringen, die Quote für einen Paderborner Dreier gegen die TSG Hoffenheim liegt bei 3,25. Die Ostwestfalen sind auch der klare Top-Kandidat für den Abstieg. Wer jetzt noch darauf wettet, erhält nur noch das 1,03-Fache des Einsatzes zurück.