Fussball

Weltfußballer? So schätzt Kante seine Chancen ein

Mit Chelsea gewann N´Golo Kante die Champions League und war im Finale sogar "Man of the Match". Nun greift der Mittelfeldspieler mit Frankreich bei der EM an. Wie er zu seinen Chancen auf den Ballon D'Or einschätzt seht ihr im Video.

1:04 min