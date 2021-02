München – Der FC Bayern München hat einem Bericht der "Bild" zufolge nach mehreren positiv auf COVID-19 getesteten Spielern die Corona-Regeln innerhalb der Profimannschaft noch einmal verschärft.

Mit Leon Goretzka, Javi Martinez, Thomas Müller und zuletzt Benjamin Pavard waren gleich vier Spieler des Rekordmeisters binnen kurzer Zeit positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Einkaufsverbot für die Bayern-Profis

Weil dem FC Bayern dem Bericht zufolge nun bei einem weiteren Fall eine vom Gesundheitsamt München angeordnete Quarantäne für die ganze Mannschaft droht, hat der FCB für die kommenden 14 Tage die Zügel in Sachen Corona-Regeln noch einmal angezogen.

So dürfen die Spieler auch mit FFP2-Maske beispielsweise nicht mehr selbst einkaufen gehen. Generell soll das Team um Kapitän Manuel Neuer nur noch zwischen dem eigenen Wohnort, der Säbener Straße und Klubterminen pendeln. Kontakte außerhalb des Vereins sowie des eigenen Haushalts sind nicht mehr gestattet.

Zur neuen Routine gehöre auch das Erscheinen an der Säbener Straße an freien Tagen, um sich testen zu lassen.

"Das sind die Dinge, die uns noch einige Zeit begleiten werden"

Bayerns Trainer Hansi Flick sagte am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio (Dienstag ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de), "in der Sorge" vor dem Virus "leben wir alle: Wir können nur die Dinge machen, die uns vorgeschrieben werden. Wir sind jeden Tag in der Testung. Am Spieltag um sieben Uhr gibt es eine Testung, damit müssen wir leben. Das sind die Dinge, die uns noch einige Zeit begleiten werden."

Ansonsten gelte: "Maske tragen, Abstand halten. Auch immer mal wieder die Hände waschen. Wir sind dort auf einem guten Weg. Es kann aber keiner voraussagen, ob noch etwas passieren wird. Wir wollen natürlich, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Wir haben auch Personal, die zur Risikogruppe gehören. Die Leute müssen wir schützen."

