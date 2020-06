München - Der Aufschrei in den sozialen Netzwerken war groß, als bekannt wurde, dass die protestierenden Spieler Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Jadon Sancho, Achraf Hakimi (beide Borussia Dortmund) und Weston McKennie (FC Schalke 04) mit Strafen zu rechnen hätten.

Alle Profis hatten am vergangenen Spieltag mit Aktionen an den Tod von George Floyd gedacht, der in den Vereinigten Staaten durch übertriebene Polizeigewalt verstorben ist.

Keller: "Respekt und Verständnis für Aktionen der Spieler"

Der 1. Vizepräsident des DFB Rainer Koch äußerte nun sich zu dem Vorfall: "Natürlich hat der DFB-Kontrollausschuss stets die Vorgaben der FIFA-Fußballregeln und der DFB-Ordnungen im Blick. Im konkreten Fall handelt es sich aber um gezielte Anti-Rassismus-Aktionen der Spieler, die sich damit für Werte starkmachen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt", sagte er.

Zudem sollen auch die Spieler an den kommenden Spieltagen für Aktionen nicht bestraft werden: "Daher werden keine Verfahren eingeleitet, auch bei vergleichbaren Anti-Rassismus-Aktionen in den nächsten Wochen nicht", heißt es weiter in dem Statement.

Der #DFB-Kontrollausschuss wird keine Verfahren gegen Hakimi, Sancho, McKennie & Thuram einleiten. Diese Linie will das Gremium auch bei neuerlichen Anti-Rassismus-Aktionen anlässlich des Todes George Floyds an den kommenden Spieltagen beibehalten.



"Ich begrüße den weitsichtigen Beschluss des DFB-Kontrollausschusses ausdrücklich und bin sehr froh darüber", sagte DFB-Präsident Fritz Keller in der Mitteilung. Der Verband trete entschieden gegen jede Form von Rassismus ein, weshalb "die Aktionen der Spieler unseren Respekt und unser Verständnis" besitzen, sagte Keller.

