München – Bayerns Mittelfeldzentrale hat diesen Winter schon die ein oder andere bemerkenswerte Rochade gesehen. Vor allem in den Wochen vor der knappen Winterpause lief der sonst so üppig besetzte Mannschaftsteil auf Notbetrieb: Da wurde ein David Alaba nach vorne oder ein Thomas Müller nach hinten beordert, während der 17-jährige Jamal Musiala in fast jedem Spiel auf dem Platz stand.

Am Sonntag startet der FC Bayern gegen Mainz 05 (18 Uhr im Liveticker auf ran.de) in die Schlussetappe der Hinrunde. Dass sich die Lage im Mittelfeld wieder entspannt hat, liegt auch und vor allem an der Rückkehr von Joshua Kimmich. Doch wird es weiterhin mehr als genug Möglichkeiten für die zweite Reihe geben, sich zu empfehlen.

In dieser zweiten Reihe steht ab dem 1. Januar auch einer, der sich nicht nur empfehlen will, sondern auch muss: Tiago Dantas. Die an Weihnachten 20 Jahre alt gewordene Leihgabe von Benfica Lissabon hat bis zum Sommer Zeit, die Münchner von einer festen Verpflichtung in Höhe von acht Millionen Euro zu überzeugen.

Flick: "Dann ist er eine Option für uns"

Die Chancen dazu wird der Portugiese bekommen - nicht zuletzt, weil sein Trainer große Stücke auf den Mittelfeldmann hält, ja dieser sogar als Hansi Flicks Lieblingsschüler gilt. Der Legende nach verfolgt der Triplecoach den Werdegang seines Protegés bereits seit sechs Jahren und war die treibende Kraft hinter der Verpflichtung. "Wenn er ab Januar spielberechtigt ist, wird er im Kader dabei sein", stellte Flick kürzlich klar. "Dann ist er eine Option für uns."

Die war Dantas aufgrund der fehlenden Spielberechtigung für die Profis bislang nur für die Reserve in der 3. Liga. Dort spielte er in seinen sechs Einsätzen zwar nicht immer die Sterne vom Himmel, doch ist man sich in München bewusst, was für ein Talent im 20-Jährigen schlummert.

Dantas galt als einer der besten Techniker in Benficas Akademie, sein feiner Fuß und die Ballkontrolle in Dribbling, Kombinationsspiel und bei ruhenden Bällen zeichnen das Mittelfeld-Juwel aus. Das alles gepaart mit Spielintelligenz, Übersicht und keiner Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Anlagen also, die den Portugiesen nicht nur phonetisch in die Nähe eines gewissen Thiago Alcantara rücken.

Dantas muss körperlich zulegen

"Als Trainer macht es mir großen Spaß, mit ihm zu arbeiten", schwärmte Flick kürzlich bei "Sport1". Dantas sei "ein toller Fußballer. Er ist aufgeschlossen und wissbegierig."

Das einzige Manko des Portugiesen: der Körper. Dantas ist 1,70 Meter klein und bringt gerade einmal 58 Kilo auf die Waage. Auf den Bildern aus dem Bayerntraining sieht der Mann mit der Zahnspange neben Brocken wie Javi Martinez teilweise aus wie ein Schuljunge.

Schon bei seiner Verpflichtung betonte Sportdirektor Hasan Salihamidzic deshalb, Dantas habe in diesem Bereich Entwicklungsbedarf. "An seiner Physis werden wir arbeiten", versprach Flick kürzlich.

Nächster "großer Schritt" steht bevor

Alles in allem mache Dantas aber "eine gute Entwicklung", wie Flick jüngst attestierte. "Wir müssen schauen, dass er Spielpraxis bekommt. Wenn er sich bei den Profis zeigen kann, wird das für ihn noch ein weiterer großer Schritt."

Und dann wird sich bis zum Sommer auch entscheiden, ob Dantas in München bleiben darf oder zu Benfica zurückkehren wird, bei denen er offiziell noch bis 2024 unter Vertrag steht.

"Entscheidend ist letztendlich", sagte Flick, "was er uns anbietet. Von uns bekommt er alle Unterstützung."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.