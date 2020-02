München - Ein Todesfall hat das Bundesligaspiel zwischen Rekordmeister Bayern München und Aufsteiger SC Paderborn (3:2) überschattet. Wie beide Vereine am Samstagnachmittag mitteilten, kollabierte die 14 Monate alte Nichte von SCP-Stürmer Streli Mamba während der Partie am Freitagabend in der Allianz Arena. Das Mädchen wurde nach Reanimationsversuchen mit dem Krankenwagen in eine Münchner Klinik gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Der gesamte #FCBayern ist tief erschüttert und drückt der Familie des Mädchens sein tiefstes Mitgefühl aus. — FC Bayern München (@FCBayern) February 22, 2020

Beide Vereine erklärten, sie seien tief erschüttert und drückten der Familie des Mädchens ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.