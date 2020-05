Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Toni Schumacher hat "kein Verständnis" für die Kritiker am Restart der Bundesliga am 16. Mai. "Die DFL, an der Spitze mit Christian Seifert, hat einen riesen Job gemacht. Die haben früh ein fast 50-seitiges Konzept abgegeben. Das ist keine Klüngelei, sondern man musste die Politiker überzeugen, die Gesundheitsämter und die haben sich das Konzept angeschaut und gesagt: ja, so können wir uns das vorstellen", sagte der Kölner Rekordspieler bei RTL/ntv.

Die Risiken sind Schumacher auch bewusst. "Ich kann nur an die Offiziellen appellieren, das immer wieder zu wiederholen: Jungs nehmt die Sache ernst", sagte der ehemalige Europameister und zweimalige Vizeweltmeister, "wir sind nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa im Fokus. Andere Fußballligen schauen auch auf uns und fragen sich, können wir da nachziehen, ist das umzusetzen."

Sollte es allerdings nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Infektionsfälle geben, "dann ist das Thema sowieso durch, dann ist das Experiment gescheitert auch für die anderen Ligen, die vielleicht noch nachziehen wollen."