München - Durch die harte Schule von Herrmann Gerland sind schon einige später Topstars des FC Bayern gegangen.

Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Thomas Müller sind dabei nur drei Namen. Das Wort von "Tiger“ Gerland hat also durchaus Gewicht. Schließlich war er es auch, der einst den Verkauf von Lahm verhinderte.

Im Jahr 2017 wurde Gerland nach dem größten Talent im Bayern-Nachwuchs gefragt. Seine Antwort: "Torben Rhein. Merkt euch diesen Namen!" Nun, im Jahr 2021, ist Rhein auf einmal in aller Munde. Am Donnerstag gab der FC Bayern München bekannt, dass der 18-Jährige seinen Vertrag beim Rekordmeister um ein Jahr bis 2022 verlängert hat

Campus-Chef Sauer lobt Rhein

"Torben hat in den bisherigen dreieinhalb Jahren bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt von seinem großen Potenzial und freuen uns, dass er nun auch die nächsten Schritte in den Herrenfußball gemeinsam mit uns und bei uns gehen wird", lobte FCB-Campusleiter Jochen Sauer das Nachwuchstalent in der Vereinsmitteilung.

Rhein selbst, der 2017 von Hertha BSC an den neueröffneten Bayern-Campus wechselte, sagte: "Ich freue mich sehr über diese Vertragsverlängerung. Ich bin überzeugt, dass ich hier das richtige Umfeld habe, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung nehmen zu können und bedanke mich bei allen, die bis hierher meinen Weg begleitet und mich gefördert haben."

Der Kapitän von Bayerns U19 und der U18 des DFB ist in der Mittelfeldzentrale auf der Position des Achters beheimatet und beeindruckt durch eine starke Technik und Spielübersicht. Dabei erinnert Rhein an Nationalspieler Toni Kroos.

Rhein hat prominente Vorbilder

Die Vorbilder des 18-Jährigen sind Ex-Bayer Thiago sowie die Barca-Legenden Andres Iniesta und Xavi. Für den Sprung ins Profiteam will Rhein in der kommenden Saison in der U23 der Münchner in der 3. Liga regelmäßig auf Einsätze kommen. Dort könnte er Angelo Stiller beerben, der die "kleinen Bayern" in Richtung TSG Hoffenheim verlassen wird.

Während er bei den Bayern bereits im Dunstkreis der Profis ist, sollen auch andere Teams das Potenzial von Rhein erkannt haben. Laut "Sport1" bemühte sich 2019 der englische Top-Verein FC Chelsea um die Dienste von Rhein. Dieser blieb aber bei den Bayern und kann dort schon bald den Durchbruch zum Profi in Angriff nehmen.

Kurzum: Er ist auf dem besten Weg, die Worte von "Talentschleifer" Gerland mit Leben zu füllen.

Markus Bosch

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.