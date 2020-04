München - In Zeiten der Corona-Pandemie müssen Profifußballer mitunter kreative Trainingsmethoden finden.

So machte Nationalkeeper Manuel Neuer während der Quarantäne im hauseigenen Garten eine Extra-Einheit mit Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalovic. Neuer gönnte sich quasi Flugstunden im "Home Office". Das zeigte nun ein vom 34-Jährigen auf Instagram gepostetes Video.

"Home Office während der Quarantäne mit Toni Tapalovic", schrieb der FCB-Schlussmann zu seinem Post.

Das Video zeigt, wie Neuer seinen Garten beim Haus am Tegernsee wässerte, die Kamera befestigte und nach einem Aufwärmprogramm einige torwartspezifische Übungen bestritt. Mittlerweile ist die Corona-Quarantäne aufgehoben, so dürfen die Bayern-Star zumindest wieder in Kleingruppen an der Säbener Straße trainieren.

