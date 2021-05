München - Nach drei Jahren im Trainerstab des FC Bayern München - zuletzt als Co-Trainer von Hansi Flick - hat sich Miroslav Klose für einen Abschied vom Rekordmeister entschieden.

Für Klose standen die Türen weit offen: Als Co-Trainer des Neu-Bundestrainers Hansi Flick wurde er gehandelt. Außerdem als möglicher Cheftrainer, etwa bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

Thrombosen im Bein

Doch wie Klose nun in einem Interview mit dem "Kicker" offenbarte, liegt seine Trainerkarriere wegen einer Thrombose-Diagnose vorerst auf Eis.

"Ich habe zwei Thrombosen im Bein. Ich wurde sofort medikamentös eingestellt und habe direkt Spezialstrümpfe erhalten, die ich jetzt rund um die Uhr tragen muss", so Klose.

Nachdem er im Trainingslager weder selbst kicken, noch Laufwege oder Übungen vormachen konnte, sei ihm klar geworden, "dass ich so niemals meine Trainerkarriere im Profifußball starten möchte. Entweder richtig oder gar nicht. Oder eben etwas später. Mir war klar, jetzt geht es erst um meine Gesundheit. Die Gesundheit muss jetzt Vorrang haben."

Begonnen haben die gesundheitlichen Probleme vor rund drei Wochen mit heftigen Schmerzen im Bein. "Ich bin dann, kurz bevor wir mit dem FC Bayern in die Hotelquarantäne gefahren sind, zu unseren Ärzten gegangen, um mich genauer untersuchen zu lassen, da die Schmerzen im Bein immer stärker wurden", so der WM-Rekordtorjäger, "ich hatte erst gedacht, es handle sich um einen eingeklemmten Nerv oder Ähnliches. Die Diagnose war dann schon ein kleiner Schock für mich."

Nächster Schritt nach "bescheuerten Strümpfen": Cheftrainer

Inzwischen ist Klose wieder schmerzfrei, "aber ich muss weiterhin die Medikamente nehmen und diese bescheuerten Strümpfe tragen".

Für Klose kommen die gesundheitlichen Probleme zur Unzeit. Er habe sich "schon sehr weit in diversen Gesprächen“ befunden und müsse nun stattdessen eine Pause einlegen. Eines ist für ihn allerdings klar: Sein nächster Job soll der des Cheftrainers werden.

"Wenn ich wieder gesund bin, möchte ich alles, was ich an Erfahrungen als Spieler und Trainer beim DFB und beim FC Bayern sowie im Trainerkurs gesammelt habe, als Cheftrainer einbringen. Ich brenne darauf, meine Vorstellungen mit einer Mannschaft umzusetzen. Weiterhin Co-Trainer zu sein, fühlt sich als der falsche Weg an, auch wenn es mit Hansi Flick als Bundestrainer menschlich und fachlich gepasst hätte. Aber es wäre der bequemere Weg, den will ich nicht gehen."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.