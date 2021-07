Köln (SID) - Wiedersehen mit Jürgen Klopp: Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 testet im Trainingslager in Österreich gegen den FC Liverpool. Das gab der Verein am Montag bekannt. Die Partie steigt am 23. Juli um 15.15, bis zu 3500 Fans werden für die Partie zugelassen.

Auch Hertha BSC testet wenig später gegen den englischen Top-Klub. Die Partie steigt am 29. Juli um 20.20 Uhr in Innsbruck.