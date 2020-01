Köln - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Reise ins Trainingslager nach Marbella ohne ein Spieler-Trio angetreten. Robert Zulj, Joshua Brenet und Philipp Ochs flogen am Freitag nicht mit in die spanische Küstenstadt an der Costa del Sol. "Alle drei können mit der sportlichen Situation natürlich nicht zufrieden sein und streben eine Veränderung an", sagte Sportchef Alexander Rosen.

Ex-Kapitän Vogt in Spanien mit dabei

"Es liegen teilweise schon konkrete Anfragen für die Jungs vor, sodass eine Teilnahme am Trainingslager unter diesen Umständen nicht mehr sinnvoll wäre", erklärte Rosen. Das Trio hatte in der Hinrunde keine Rolle im Kader von Trainer Alfred Schreuder gespielt. Kevin Vogt hingegen, der wegen Differenzen mit Schreuder kurz vor Weihnachten von seinem Amt als Kapitän zurückgetreten war, ist beim achttägigen Trainingslager im Quartier Westin La Quinta Golf Resort & Spa dabei.

Die Kraichgauer testen im Rahmen des Trainingslagers gegen die niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam (8. Januar) und ADO Den Haag (9. Januar). Für Schreuder kommt es beim Spiel gegen Rotterdam zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten - der 47-Jährige war als Spieler mehrere Jahre für Feyenoord aktiv.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.