München – Den 10. Dezember 2020 wird Maximilian Beier so schnell nicht vergessen. Für das Top-Talent der TSG Hoffenheim wurde der sechste Spieltag der Europa-League-Gruppenphase zu seinem größten Tag in der noch jungen Fußballer-Karriere.

Der 18-Jährige bekam im sportlich unbedeutenden Spiel gegen den KAA Gent das Vertrauen von Trainer Sebastian Hoeneß zugesprochen und zahlte es prompt zurück. Beim 4:1-Erfolg war er mit zwei Toren und einer Vorlage der Mann des Spiels.

"Es war ein rundum gelungener Abend"

"Ich bin offensichtlich zufrieden mit seiner Leistung. Auch über die Tore hinaus hat er sehr gut gearbeitet", sagte Hoeneß nach dem Spiel: "Es war ein rundum gelungener Abend für ihn und für uns."

Die Hoffenheimer standen schon vor dem Spiel als Gruppensieger fest und ziehen nach einer Vorrunde ohne Niederlage in die Zwischenrunde ein. Schon beim 2:0-Sieg in Liberec durfte Beier von Beginn an stürmen, in der Bundesliga reichte es für den in Brandenburg an der Havel geborenen Stürmer bis dato für einen Kurzeinsatz beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart.

Hoeneß sagt Beier eine rosige Zukunft voraus

"Er hat jetzt mal den Arm hochgestreckt und gezeigt: Hier bin ich", meinte Hoeneß, der natürlich gefragt wurde, ob Beier nun auch in der Bundesliga eine ernsthafte Alternative sei: "Das schauen wir mal. Es geht für ihn jetzt darum, dranzubleiben und hart zu trainieren. Er muss auch noch einiges lernen, aber er hat eine rosige Zukunft."

Beier hatte erst im Oktober seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Nachdem er in seiner Heimatstadt beim ESV Kirchmöser sowie dem Brandenburger SC ausgebildet worden war, wechselte er 2015 in die Eliteschule von Energie Cottbus. Mit 15 Jahren folgte der Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim. Für die deutsche U17-Nationalmannschaft kommt Beier auf insgesamt acht Einsätze.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.