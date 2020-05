Es war ein Elfmeter, ja.

Hätte es was am Ausgang geändert das Bayern Meister wird? Nein.

Wir werden auch in Paderborn wieder verlieren. Und in LEIPZIG und und und...

Also nehmt diesen scheiß nicht als Ausrede mein Gott.

Außerdem wird Bayern eh gegen LEV.. usw gewinnen🤷🏽‍♂️#BVBFCB pic.twitter.com/E0A2mBOpfd