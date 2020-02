München/Berlin - Paukenschlag bei Hertha BSC! Jürgen Klinsmann hat nach nur 76 Tagen überraschend sein Amt als Trainer beim Hauptstadt-Klub zur Verfügung gestellt, das gab der Trainer auf Facebook bekannt.

Rund eine Stunde später bestätigte Hertha BSC, dass der gebürtige Schwabe nicht mehr Trainer des Klubs ist. Zunächst werde Alexander Nouri, Klinsamanns bisheriger Assistent, das Training mit der Mannschaft leiten.

"Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren", sagte Michael Preetz. Hertha hatte in der Winterpause 76 Millionen Euro für vier neue Spieler ausgegeben.

Klinsmann will im Aufsichtsrat bleiben

Als Begründung nannte Klinsmann in seinem Post fehlendes Vertrauen im Abstiegskampf. "Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen", schrieb Klinsmann und weiter: "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden."

Der 55-Jährige werde allerdings nur sein Amt als Trainer bei der Hertha zur Verfügung stellen will sich nun "wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen".

Klinsmann hatte das Amt erst Ende November von Ante Covic übernommen, nachdem dieser mit dem Klub in den Tabellenkeller gerutscht war. In neun Bundesliga-Spielen holte der frühere Welt- und Europameister zwölf Zähler. Im DFB-Pokal unterlagen die Berliner im Achtelfinale in der vergangenen Woche bei Schalke 04 mit 2:3 nach Verlängerung.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.