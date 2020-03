Hass-Banner, Spieler-Boykott, gegenseitige Schuldzuweisungen. Selten stand in der Bundesliga der Sport so wenig im Mittelpunkt wie am vergangenen Wochenende. Sind die Ultras überhaupt zu bändigen? Und wird es bald vermehrt Spielabbrüche geben? ran.de sprach mit dem freien Journalisten und Ultra-Experten Christoph Ruf über ein möglicherweise bevorstehendes Chaos im deutschen Fußball.