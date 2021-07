Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Torwart Frederik Rönnow verpflichtet. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. Der 28-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt, war in der vergangenen Saison jedoch an Absteiger Schalke 04 ausgeliehen. Über die Vertragslaufzeit machten die Berliner keine Angaben. Rönnow hatte zuletzt mit der dänischen Nationalmannschaft als Ersatzmann das EM-Halbfinale erreicht.

"Er ist ein Schlussmann mit internationaler Erfahrung, der den Kampf um den Platz im Tor annehmen will. Mit ihm und seinen Kollegen Andreas Luthe und Jakob Busk sind wir wirklich gut aufgestellt", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Bei Schalke war Rönnow in der Vorsaison insgesamt zu elf Bundesliga-Einsätzen gekommen. Für Frankfurt spielte er zwischen 2018 und 2020 21-mal.

Unterdessen muss Union vorerst auf Leon Dajaku und Neuzugang Tymoteusz Puchacz verzichten. Dajaku hatte sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen müssen, während der polnische EM-Fahrer Puchacz am Montag wegen eines akuten Infekts vorsorglich aus dem Trainingslager in Tirol ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie Union mitteilte, wird Puchacz das Hospital "vermutlich zeitnah" wieder verlassen können.