Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Grischa Prömel verlängert. Über die Laufzeit machte der Verein zwar keine Angaben, allerdings hält der 25-Jährige in einem von Union veröffentlichten Video ein Trikot mit der Nummer "2022" in die Kamera. Laut Union gilt der Vertrag für die 1. und 2. Bundesliga.

"Grischa Prömel ist hier bei Union zum Führungsspieler gereift, der einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg in die Bundesliga geleistet hat. Sowohl auf als auch neben dem Platz ist Grischa ein wichtiger Leistungsträger unseres Kaders, auch wenn ihn die Verletzung in dieser Saison viele Spiele gekostet hat", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball.

Prömel bestritt für Union Berlin seit 2017 67 Pflichtspiele (acht Tore, sieben Vorlagen). Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2016 habe sich in Berlin "vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt, und mit dem Aufstieg in die Bundesliga im vergangenen Sommer habe ich mir einen persönlichen Traum erfüllt."