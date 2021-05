München - Große Freude bei Union Berlin! Dem Bundesligisten wurde für das letzte noch verbleibende Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig der Einlass von Zuschauern gestattet.

Laut einer Mitteilung des Klubs stimmte der Berliner Senat dem Pilotprojekt der Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Montag zu. Demnach dürfen beim Saisonfinale der "Eisernen" 2.000 Zuschauer in das Stadion An der Alten Försterei.

Die Fans müssen dabei getestet werden, außer sie sind vollständig geimpft bzw. von einer Corona-Erkrankung genesen.

