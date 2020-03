Berlin - Das Heimspiel von Union Berlin in der Fußball-Bundesliga am Wochenende gegen Rekordmeister Bayern München findet jetzt doch weitgehend ohne Medienvertreter statt. Nur Journalisten von Rechtehaltern sind wegen der Coronavirus-Krise für die Partie am Samstag (18.30 Uhr) zugelassen. Das bestätigte Union Berlin dem SID.

