Bundesliga

Martinez nach Katar: Diese Ex-Stars trifft er

Javi Martinez kehrt dem FC Bayern München nach neun überaus erfolgreichen Jahren den Rücken und schließt sich dem katarischen Erstligisten Qatar SC an, wie er in einem "Twitter"-Video verkündete. Im Wüstenstaat trifft er unter anderem auf einen ehemaligen Gegenspieler aus der Bundesliga sowie zwei Welt- und Europameister. ran zeigt in der Galerie prominente Trainer und Spieler.