Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin fordert von seiner Mannschaft mehr Gefahr im Offensivspiel. "Es liegt ganz sicher an uns, noch mehr Aufwand zu betreiben als im letzten Auswärtsspiel", sagte Fischer am Dienstag: "Es muss unser Anspruch sein, noch mehr Gefahr im gegnerischen Strafraum zu kreieren. Der Aufsteiger hatte die ersten beiden Partien nach dem Restart gegen Bayern München (0:2) und bei Hertha BSC (0:4) ohne eigenes Tor verloren.

Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) treffen die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei auf den FSV Mainz 05. In der Tabelle liegt Union (30 Punkte) sechs Zähler vor dem Relegationsrang 16. Die Mainzer haben drei Punkte Rückstand auf die Berliner.

Fischer ist sich der Bedeutung des Duells mit dem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf bewusst. "Es geht um drei wichtige Punkte, wir müssen alles daransetzen zu punkten. Wir haben lange gesagt, dass 30 Punkte nicht reichen werden."